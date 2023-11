Schianto in moto, grande paura per due giovanissimi

Sono fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni due giovani di 15 e 17 anni protagonisti nella mattinata di oggi, mercoledì 8 novembre di un incidente mentre si trovavano a bordo di una moto. E' accaduto poco prima delle 8, a Lesmo, lungo via XXV Aprile.

Schianto in moto a Lesmo

E' probabile che i due giovani fossero sulla strada per andare a scuola: lui, il 17enne, alla guida; lei, 15 anni, seduta dietro. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che i due abbiano accidentalmente tamponato un furgone che li precedeva, causando la caduta di entrambi dalla moto. L'allarme è scattato in codice rosso, con i primi soccorsi che si sono precipitati sul posto.

Condizioni non gravi

Fortunatamente però le condizioni dei due ragazzi feriti si sono rivelate molto meno serie del previsto: qualche graffio e un grande spavento, ma nessuna ferita importante. Tanto che dopo le prime cure sul posto, nessuno dei due è stato trasferito in ospedale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito e per accertare le responsabilità delle persone coinvolte.