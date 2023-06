Schianto in moto, grave un 21enne

Grave incidente in moto ieri pomeriggio (martedì 6 giugno 2023) a Biassono.

Schianto in moto

L'incidente stradale è accaduto poco dopo le 17.30 in via Trento e Trieste, all'altezza del civico 115, nei pressi del cimitero. Coinvolti due veicoli: un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, T.D., 21enne residente a Lissone, che a seguito dell'impatto, è stato sbalzato a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme al 112, sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Verde di Lissone e l'automedica Monza e Brianza che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista sdraiato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Il 21enne è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale "San Gerardo" di Monza, sempre in codice rosso, per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Attualmente è ricoverato in Chirurgia d'Urgenza con 40 giorni di prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Biassono che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ribaltamento a Carate Brianza

Un altro incidente è accaduto, sempre ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle 19 all'uscita di Carate Brianza della Valassina. Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monza, la Polizia stradale di Milano e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana per soccorrere due feriti, una donna di 39 anni e un uomo di 43 anni. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: poi, fortunatamente, le condizioni sono apparse meno gravi e i due feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Carate.

