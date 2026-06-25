Schianto in moto, grave un 33enne residente ad Agrate

Sarebbero delicate le condizioni di un uomo di 33 anni di origine straniera, residente ad Agrate, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 25 giugno, in tarda mattinata, a Brugherio.

Lo scontro con un’auto

Il sinistro è avvenuto in via Bindellera e ha coinvolto un’auto, una Toyota Yaris guidata da una 41enne residente a Brugherio, e una moto, uno scooter Kymco 400, sulla quale viaggiava il 33enne, di origini marocchine, di Agrate. Dopo l’urto, i due mezzi sono finiti contro la recinzione del cantiere di Cascina Bindellera e della nuova tangenzialina in corso di realizzazione.

Dopo la chiamata al 112 partita pochi minuti dopo le 12, sul posto la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica, allertate in codice rosso, e la Polizia Locale brugherese, che avrà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Il personale del 118 ha cercato di stabilizzare le condizioni del ferito, che è stato trasportato con la massima urgenza, e sempre in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. La donna al volante della macchina è rimasta illesa.