Schianto in moto, gravi ferite per un 22enne

Uno scontro terribile e una rovinosa caduta a terra che hanno fatto temere il peggio. Non è fortunatamente in pericolo di vita, anche se ha riportato gravi ferite e fratture, il giovane motociclista protagonista di un incidente nel pomeriggio di sabato scorso ad Agrate.

Scontro all'incrocio

E’ accaduto attorno alle 17.30 lungo via Lecco, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Lambro, in località Cascina Morosina.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, il motociclista, 22enne residente in paese, proveniva da Agrate diretto a Vimercate in sella ad una Yamaha. Giunto a poche decine di metri dal semaforo si sarebbe portato sulla sinistra. Proprio in quel momento un’automobilista, 59enne di Cogliate alla guida di una Volkswagen, avrebbe incominciato una manovra per portarsi sulla corsia di sinistra per poi svoltare verso via Lambro, in direzione di Concorezzo.

Impatto violento

L’impatto è stato molto violento. Il motociclista, sbalzato dalla sella, è finito a terra contro il marciapiede sul lato opposto della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse in un primo tempo molto gravi. Pur non avendo perso conoscenza, lamentava forti dolori alle gambe e perdeva molto sangue.

Fratture alle gambe

Nel giro di pochi minuti su posto si sono portate, oltre alla Locale, un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Il giovane agratese è stato immobilizzato e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza. Pare abbia riportato fratture al bacino e a un femore.

Alla Polizia locale il compito di ricostruire le responsabilità dell’automobilista e del motociclista.