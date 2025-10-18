Schianto in moto, gravi un 21enne e una 19enne

Un terribile impatto con un’auto.

Gravi un 21enne di Burago e una 19enne di Brugherio

Sono gravi le condizioni di un 21enne di Burago Molgora e di una ragazza di 19 anni di Brugherio, coinvolti in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre, a Brugherio.

Il tremendo impatto tra la moto su cui viaggiavano i due giovani e un’auto

E’ accaduto poco dopo le 18 all’intersezione delle vie Kennedy e XXV Aprile. Coinvolti una Polo condotta da un 24enne residente a Cologno Monzese e, come detto, una moto Yamaha condotta dal 21enne di Burago di Molgora; seduta dietro di lui, la 19enne di Brugherio.

Ambulanze ed elisoccorso in codice rosso

A seguito dell’impatto con la fiancata dell’auto, i due giovani sulla moto sono finiti rovinosamente a terra. Le loro condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso, l’elisoccorso e un’automedica.

Portati al Niguarda e al San Raffaele

Il 21enne di Burago è stato trasportato con l’elicottero al Niguarda, in codice rosso; mentre la 19enne è stata trasferita in ambulanza, sempre in codice rosso, al San Raffaele.

In corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. Al contempo sono stati richiesti ai sanitari, al solo scopo di completamento delle verifiche, anche gli accertamenti su conducenti dei due veicoli, in merito ad eventuali assunzione di sostanze non consentite alla guida.

