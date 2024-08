Schianto in moto sull'autostrada: gravissima una donna di Vimercate

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena), la 64enne di Vimercate rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sabato pomeriggio, 17 agosto, sull'autostrada A1, tra Modena e Reggio Emilia in direzione Milano.

Schianto in moto sull'autostrada

Lo schianto tra un'auto e la moto su cui viaggiava la brianzola è avvenuto intorno alle 15.30. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la moto fosse ferma sotto un cavalcavia: la conducente, una 20enne di Cremona, e la 64enne di Vimercate si stavano riparando dalla pioggia e stavano indossando gli indumenti per coprirsi, quando la vettura le ha centrate in pieno, probabilmente proprio a causa del maltempo e della scarsa visibilità.

Gravissima una donna di Vimercate

L'impatto è stato molto violento. Sul posto, immediatamente, due ambulanze e due elisoccorsi, atterrati proprio sulle corse dell'autostrada, la cui circolazione è stata ovviamente rallentata e ridotta per garantire le operazioni di soccorso. Entrambe le donne sono state trasportate con la massima urgenza nei più vicini ospedali in condizioni gravissime. La giovane si trova all'ospedale Maggiore di Parma, mentre la donna di Vimercate è all'ospedale di Baggiovara, ricoverata nel reparto di Rianimazione.