Schianto in Valassina, arriva l'elisoccorso

Grave incidente a mezzogiorno in Valassina, poco prima dell'uscita di Veduggio con Colzano, sul posto è atterrato l'elisoccorso.

Incidente in Valassina

Intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 15 gennaio, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale lungo la Statale Nuova Valassina nel tratto Nibionno-Gaggio a pochi metri dall'uscita di Veduggio. Secondo una primissima ricostruzione i due veicoli sarebbero entrati in collisione mentre percorrevano la Statale in direzione Sud verso Monza. Inevitabili le ripercussione sul traffico, lungo il tratto interessato dall'incidente si sono formate lunghe code.

Cinque persone coinvolte

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte cinque persone di età compresa tra i 28 e gli 89 anni. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul luogo del sinistro, dopo pochissimi minuti, si sono precipitate due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso atterrato a Nibionno, su un terreno a ridosso della Valassina. Lungo l'arteria anche la Polizia stradale di Milano e i Vigili del fuoco di Lecco e Monza. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale di Lecco. Spetterà agli agenti della Polizia stradale ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità dell'incidente.