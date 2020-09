Violento schianto in moto davanti all’ospedale, 26enne ferito FOTO

A Seregno in via Verdi violento schianto in moto, ferito un seregnese 26enne trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.

Violento schianto in moto

Pochi minuti fa, verso le 12.20, a Seregno incidente in via Verdi davanti all’ingresso dell’ospedale Trabattoni Ronzoni. Una potente moto Suzuki è finita contro la fiancata destra di una Fiat 500, in fase di svolta a sinistra in direzione del presidio ospedaliero.

Ferito un centauro 26enne

Sulla moto viaggiava un 26enne seregnese che è sbalzato dalla sella ed è rovinato al suolo. Sul posto sono accorse l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana, oltre a una pattuglia della Polizia locale per rilevare il sinistro.

Il motociclista trasportato in ospedale

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo, in condizioni meno gravi di quanto si potesse temere vista la dinamica della violenta collisione davanti all’ospedale cittadino. Illesa ma comprensibilmente sotto shock la donna al volante della Fiat 500, che aveva percorso via Verdi in direzione del centro. Dalla parte opposta proveniva la moto Suzuki, ripartita dopo una sosta da via Verdi poche centinaia di metri prima del punto dello schianto .

