Schianto nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco di Bovisio

Schianto nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 all'uscita di Binzago della superstrada, sul territorio di Cesano Maderno.

Incidente nella notte all'uscita di Binzago della Ss 35

Intervento questa notte per le squadre del distaccamento di Bovisio Masciago chiamate a operare per un incidente stradale lungo la Ss 35, all'uscita di Binzago, in direzione Milano. Erano circa le 4.30 quando è avvenuto lo schianto. Nell'urto è rimasta coinvolta una sola vettura con tre persone a bordo. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario al soccorso del guidatore e dei passeggeri e provveduto alla messa in sicurezza della vettura.

Feriti un 17enne e un 18enne

Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorritori del 118. Sul posto si è portata anche l'automedica, oltre alle ambulanze della Croce Bianca di Cesano. A quanto risulta sono rimasti feriti un 17enne e 18enne, che sono stati poi trasportati al Niguarda. La Polizia Stradale di Milano si è invece occupata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.