Schianto sul Provinciale: attimi di terrore a Lesmo. L'incidente tra due auto è avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre lungo via Marconi, la strada che collega la frazione di Peregallo. Soccorsi inizialmente in gravi condizioni, i feriti fortunatamente non destano particolari preoccupazioni.

Schianto sul Provinciale nella notte: attimi di terrore a Lesmo

L'allarme è scattato poco dopo le 4. A scontrarsi tra di loro, per dinamiche ancora del tutto da chiarire, sono state una Peugeot "208" condotta da una 20enne e un furgone Citroen, al cui volante si trovava un uomo di 67 anni. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, tanto da far temere il peggio per i conducenti.

Soccorsi in codice rosso

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto, in codice rosso, un'ambulanza dell'Avps di Vimercate. Con loro anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Monza che hanno coordinato le operazioni e chiuso momentaneamente la strada al traffico. Dopo le prime cure sul posto, però, le condizioni dei feriti sono apparse meno grave del previsto.

Sospiro di sollievo

L'ambulanza, dunque, è ripartita verso l'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Alle Forze dell'ordine ora il compito di chiarire quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità dei due conducenti coinvolti in uno schianto che avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori.