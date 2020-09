Schianto sulla Saronno-Monza, muore 26enne FOTOGALLERY

Schianto sulla Saronno-Monza, muore 26enne. Il drammatico incidente è avvenuto all’altezza di Varedo poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 25 settembre

Poco dopo mezzanotte, due auto che provenivano dal senso di marcia opposto si sono scontrate finendo fuori strada una sopra l’altra. L’incidente è avvenutosulla Saronno-Monza, davanti al supermercato Eurospin di Varedo. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni a bordo di una Ford Focus: estratto dall’auto, è stato prima rianimato sul posto, poi portato al San Gerardo di Monza dove è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gravi ferite, ma non da pericolo di vita, per l’altro automobilista, un 51enne, portato all’ospedale di Desio in codice giallo.