Schianto tra auto e monopattino a Meda, 17enne finisce in ospedale

Schianto tra auto e monopattino a Meda, al quartiere Polo.

Schianto a Meda tra auto e monopattino

E' successo oggi, 25 gennaio 2024, intorno alle 9.15 all'incrocio tra via Belluno e via Po. In base a quanto ricostruito un 17enne di Seveso, nell'uscire da via Belluno sul suo monopattino elettrico, non ha dato la precedenza a una Fiat Panda che sopraggiungeva da via Po, condotta da una 31enne di Seveso.

Un 17enne è finito in ospedale

A seguito dello scontro, il ragazzo è finito a terra, provocandosi delle lesioni al viso. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, è giunta un'ambulanza di Avis Meda, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure al 17enne, per poi trasferirlo all'ospedale di Desio in codice verde. Essendo minorenne, ai genitori verrà contestata l'omessa precedenza.