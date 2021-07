Schianto tra auto e moto a Lentate, muore 45enne

Terribile schianto tra auto e moto poco prima delle 23.30 di ieri, martedì 20 luglio 2021, a Lentate. Il centauro, un 45enne, purtroppo non ce l'ha fatta.

Schianto tra auto e moto in via Manzoni

L'impatto è avvenuto in via Manzoni, il lungo rettilineo che collega Lentate con Lazzate già teatro di numerosi incidenti, all'altezza di via Alfieri. In base a quanto ricostruito, lo scontro sarebbe avvenuto mentre l'automobilista stava svoltando in via Alfieri, non accorgendosi che lungo la corsia opposta stava sopraggiungendo la moto.

Sul posto soccorritori e Carabinieri

A seguito dello schianto sul posto sono accorse due ambulanze della Croce Rossa di Lentate e di Misinto, oltre a un'automedica da Desio. I soccorritori, constatata la gravità della situazione, hanno subito iniziato le manovre di rianimazione per tentare di salvare il 45enne, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato trasferito in codice rosso. In via Manzoni si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed effettuare i rilievi del caso.