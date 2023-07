Schianto tra auto e moto a Lentate, paura per un 17enne

Schianto tra auto e moto a Lentate sul Seveso, paura per un 17enne, soccorso in codice rosso.

Schianto tra auto e moto a Camnago

L'impatto è avvenuto oggi, giovedì 20 luglio 2023, a Camnago, in viale Italia. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto un'auto e una moto con in sella un 17enne residente in città.

Soccorsi attivati in codice rosso

Ad avere la peggio, a seguito del violento scontro, è stato il ragazzo, finito a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, si è portata un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto, supportata da un'automedica.

Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Monza

I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure al ragazzo, le cui condizioni fortunatamente si sono rivelate meno gravi di quanto temuto. Cosciente, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.