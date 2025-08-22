Incidente

Schianto tra auto e moto, ferito un 28enne

E' successo in corso Matteotti, a seguito dell'impatto il centauro ha sfondato il parabrezza della Fiat Panda.

Seregno
Schianto tra auto e moto poco prima delle 11 di oggi, venerdì 22 agosto 2025, in corso Matteotti a Seregno. Un centauro di 28anni è finito in ospedale in codice giallo.

In base a quanto ricostruito finora, l'impatto è avvenuto tra una Fiat Panda guidata da un'anziana e una moto con in sella il giovane motociclista. La donna stava percorrendo corso Matteotti ed era intenta a svoltare a sinistra, in via Massimo D'Azeglio, quando è avvenuto lo scontro con il motociclista, che procedeva lungo la strada verso Giussano.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
Il motociclista è finito sul parabrezza

A seguito del violento scontro il centauro è finito sul parabrezza dell'auto, frantumandolo. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, si sono portate un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano e un'automedica.

Illesa l'automobilista, ferito il centauro

L'anziana alla guida dell'auto, comprensibilmente spaventata, non ha riportato ferite. Più serie invece le condizioni del 28enne, che è stato medicato sul posto per poi essere trasferito in codice giallo in ospedale. Spetterà ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

 

