Schianto tra auto e moto sulla Saronno-Monza, 27enne in ospedale. E' successo ieri sera, martedì, a Varedo. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Niguarda

Violento scontro a Varedo

Violento schianto in via Circonvallazione, sulla Saronno-Monza: un motociclista di 27 anni è finito in ospedale. E' successo ieri sera, martedì, intorno alle 19,25, all'altezza del ristorante Krember di Varedo, vicino al confine con Nova Milanese. Coinvolte una Audi A4 condotta da un 84enne nato a Paderno Dugnano e una moto Ducati Supersport 950 S guidata da un 27enne nato a Milano.

L'impatto all'altezza del ristorante

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, la moto stava percorrendo la Saronno-Monza in direzione Monza, quando all'altezza del ristorante è avvenuto l'impatto con l'Audi che sarebbe uscita da una traversa. L'area è coperta dalle telecamere di pubblica sicurezza e proprio le riprese video potranno rivelarsi fondamentali per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.

In ospedale in codice giallo

Le condizioni del giovane centauro sono sembrate in un primo momento gravi, tanto da attivare i soccorsi in codice rosso: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e l'auto medica. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno tracciato un quadro della situazione meno preoccupante, quindi hanno accompagnato il ferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. In via Circonvallazione sono accorse anche alcune pattuglie dei Carabinieri delle stazioni di Limbiate e Nova Milanese per effettuare i rilievi del caso.