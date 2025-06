Schianto tra auto, ferite due ragazze

Schianto tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, a Lentate sul Seveso: ferite una ragazza residente in città e una residente a Meda.

Schianto in viale Brianza

E' successo poco prima delle 17.15 all'incrocio tra via Lomellina e viale Brianza. In base a quanto ricostruito, una delle due giovani stava percorrendo viale Brianza diretta verso Lentate, mentre l'altra stava uscendo da via Lomellina, probabilmente non accorgendosi dell'auto che stava sopraggiungendo.

Ferite due giovani

L'impatto tra le due vetture è stato piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia di Seregno per la viabilità. Un tratto di viale Brianza è stato infatti chiuso al traffico per consentire i rilievi. Pesanti i danni ai veicoli, mentre le due ragazze sono state trasferite in codice giallo all'ospedale di Desio.