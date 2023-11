Schianto tra auto, una finisce sulla recinzione

Brutto incidente a Biassono, nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. Due auto si sono scontrate in via della Misericordia e una è finita sulla recinzione.

Un'auto è finita sulla recinzione

Erano circa le 3.45 di questa mattina (mercoledì 1 novembre) quando è partita la richiesta di intervento per un incidente accaduto in via Misericordia all'altezza del civico 58. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate lungo la strada provinciale. Tre uomini di 22, 31 e 57 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali di Desio e Monza in codice giallo. A seguito dello schianto, una delle due auto ha finito la sua corsa su una recinzione, danneggiandola.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto è arrivata l'autopompa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lissone per soccorrere i feriti e per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Intervenute anche due ambulanze e un'automedica che hanno trasportato i tre feriti negli ospedale San Gerardo di Monza e Desio. La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Monza, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 novembre 2023.