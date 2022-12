Schianto tra camion e auto in autostrada, tre feriti

Uno schianto terribile che ha fatto temere il peggio soprattutto per le quattro persone a bordo di un'auto. E' accaduto nella serata di ieri, mercoledì 28 dicembre, lungo l'autostrada A4 in territorio di Agrate, in direzione Torino.

Cinque persone coinvolte

Cinque in tutto i convolti: quattro uomini di 21, 24, 27 e 35 anni e una donna di 29 anni. L'allarme è scattato poco prima delle 21. Sul posto si sono portate quattro ambulanze, un'automedica e la Polizia stradale.

Uno dei convolti incastrato tra le lamiere

Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco con più mezzi partiti da Monza, Vimercate e Lissone. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dall'abitacolo dell'auto, completamente distrutta, una delle quattro persone rimasta incastrata tra le lamiere.

Nessuno in pericolo di vita

Fortunatamente le condizioni dei convolti si sono rivelate meno gravi del temuto. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale: due in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano, uno in codice verde all'ospedale di Vimercate.