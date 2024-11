Schianto tra due auto all'alba a Seregno

Schianto tra due auto all'alba di oggi, venerdì 15 novembre 2024, in via Briantina a Seregno.

Schianto in via Briantina a Seregno

Poco dopo le 6 due vetture, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate in via Briantina. A seguito della violenta collisione la parte anteriore di entrambi i veicoli è andata distrutta.

Intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanze

Sul posto, per effettuare i rilievi di rito, sono intervenuti i Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area. In via Briantina sono accorsi anche i sanitari del 118 con due ambulanze per prestare soccorso ai conducenti, due uomini di 32 e 41 anni, entrambi trasferiti all'ospedale di Desio in codice giallo.