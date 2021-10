Schianto tra due auto, grave un 44enne

Impatto a Seregno, al confine con Desio

L'incidente è avvenuto in via Machiavelli, all'altezza dell'intersezione con via De Sanctis.

Schianto tra due auto a Seregno, al confine con Desio. Grave un 44enne trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Schianto tra due auto a Seregno

Il violento impatto è avvenuto poco prima delle 19 di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, in zona San Giuseppe. Per motivi ancora da chiarire due auto, una Toyota Rav4 condotta da un 24enne e una Citroen Saxo con alla guida un 44enne, si sono scontrate in via Machiavelli, all'altezza dell'intersezione con via De Sanctis.

Feriti i conducenti, grave un 44enne

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, cui spetteranno i rilievi di rito, sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno messo in sicurezza le vetture, e i sanitari del 118, con un'ambulanza e un'automedica. Ingenti i danni ai veicoli, feriti entrambi i conducenti. Ad avere la peggio è stato il 44enne al volante della Saxo, trasferito in codice rosso al nosocomio monzese. Anche il 24enne è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni desterebbero minore preoccupazione.