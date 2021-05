Schianto tra scooter e bici, paura a Nova Milanese

Schianto a Nova Milanese: intorno alle 13.15 di oggi, sabato 8 maggio 2021, uno scooter e una bici si sono scontrati.

Schianto in via Diaz

L’impatto è avvenuto in via Diaz, in corrispondenza del civico 3. A seguito dello scontro la 73enne in sella alla bicicletta è finita sulle rotaie del tram e poi in strada. L’urto è stato piuttosto violento e si è temuto per le condizioni della donna, a tal punto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Paura per una 73enne

Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce Rossa di Cusano e un’automedica. Ai soccorritori la situazione è apparsa meno grave di quanto prospettato e dopo le prime cure la donna è stata trasferita in ospedale in codice verde. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia Locale.