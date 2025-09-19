L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno: fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze

Attimi di paura in centro a Villasanta questa mattina, venerdì 19 settembre, per uno schianto che ha coinvolto un’auto e un furgone all’incrocio tra via Battisti e via Ada Negri, proprio a due passi dalla scuola elementare “Villa”.

Schianto tra un’auto e un furgone davanti alle scuole

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Stando una prima ricostruzione dei fatti, il furgone, che proveniva da via Battisti, avrebbe centrato in pieno l’auto, una Mercedes, che invece viaggiava lungo via Negri. La colpa sarebbe dunque da attribuire a una precedenza mancata, anche se la dinamica non esclude che il conducente del furgone possa aver accusato un malore mentre si accingeva ad affrontare l’incrocio.

Soccorsi sul posto

Sul posto si sono precipitati i soccorsi della Croce Rossa Italiana e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure ai feriti. Ad avere la peggio, un uomo di 55 anni, il conducente del furgone appunto, trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Al volante dell’auto, invece, una 28enne che però fortunatamente non ha riportato conseguenze. Sul luogo dell’incidente si portati anche gli agenti della Polizia locale: a loro il compito di accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei coinvolti.