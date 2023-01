Schianto tra un'auto e un motorino: gravissimo rider di 29 anni

Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, domenica 15 gennaio, tra Vimercate e Usmate Velate, lungo via Per Velasca. Un'auto si è scontrata violentemente contro un motorino: ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo, un rider di 29 anni.

Schianto tra auto e motorino

L'allarme è scattato intorno alle 19.20. L'auto, condotta da un 20enne, stava procedendo in direzione di Usmate Velate, lungo il controviale che corre parallelamente alla Tangenziale Est, quando arrivata quasi all'altezza della Cascina San Carlo si è scontrata contro un motorino guidato da un rider di 29 anni. L'impatto è stato violentissimo e il fattorino è stato addirittura trascinato per decine di metri sull'asfalto.

Rider gravissimo

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, tutte in codice rosso. Ad avere la peggio, il rider 29enne, subito apparso in condizioni gravissime. Dopo le prime urgenti cure è stato trasportato al San Gerardo di Monza, dove è tutt'ora ricoverato. Soccorso anche il conducente dell'auto, un ragazzo di 20 anni, sotto shock per l'accaduto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Vimercate, ma in codice verde.