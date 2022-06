Schianto tra un'auto e una moto: atterra anche l'elisoccorso. E' successo nella serata di ieri, giovedì 9 giugno 2022, a Carnate tra via Volta e via Premoli. Paura per i due giovani centauri rimasti feriti nell'incidente.

Schianto tra un'auto e una moto: atterra anche l'elisoccorso

L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 lungo la via che dal centro conduce verso la stazione ferroviaria. I due veicoli stavano viaggiando nella stessa direzione quando l'auto ha effettuato una manovra di svolta. La moto non è riuscita a evitarla: l'impatto è stato violentissimo e i due giovani (una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27) sono finiti rovinosamente a terra. Sul posto sono giunte immediatamente tre ambulanze e l'elisoccorso.

Stanno tutti bene

Le condizioni dei due ragazzi hanno destato subito preoccupazione, ma per i soccorsi intervenuti in codice giallo non tali da richiedere l'immediato trasporto con l'eliambulanza, che dunque ha fatto rientro a Como senza nessuno a bordo. Dopo le prime urgenti cure sul posto, i paramedici hanno predisposto il trasporto in ospedale in codice verde per entrambi i coinvolti. Già nella mattinata di oggi, venerdì, la 23enne e il 27enne sono stati dimessi da Vimercate e dal San Gerardo.