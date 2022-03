Macherio

Brutta avventura per una pensionata di 80 anni, residente a Bareggia, derubata domenica mattina da una donna che l’ha avvicinata in macchina.

Aggredita da una donna che le ha strappato la collana in oro all’uscita dal cimitero. Ha dell’incredibile quanto accaduto a un’anziana residente nella frazione di Bareggia a Macherio, che ha voluto segnalare l’accaduto anche al nostro Giornale per mettere in guardia le persone.

Scippata della collanina d’oro fuori dal cimitero

Rimasta vedova soltanto da un mese e mezzo, domenica mattina l’80enne si è recata a piedi al cimitero della frazione per andare a trovare il marito deceduto a gennaio. Mentre faceva rientro a casa è stata aggredita da una sconosciuta.

«Erano circa le 9.40 quando sono uscita dal cimitero e mi sono incamminata verso la mia abitazione - racconta la pensionata, ancora scossa per quanto accaduto - Nelle vicinanze del parcheggio di una ditta, mi ha affiancata un'auto di colore blu con a bordo un uomo e una donna, la quale è scesa dall’auto, si è avvicinata e senza proferire alcuna parola mi ha strappato dal collo la catenina d'oro lasciandomi sola, terribilmente spaventata e nella totale indifferenza dei passanti».

L’80enne si è infatti aggrappata a una recinzione e fortunatamente non è rimasta ferita ma avrebbe potuto perdere l’equilibrio e cadere a terra.

«Mi ha presa per il collo - racconta ricordando quei drammatici instanti - e mi ha strappato la catenina in oro giallo con un pendente con la fotografia di mia madre e un’effige di Padre Pio, al quale sono molto devota. Poi la donna è risalita velocemente in auto e si è allontanata in direzione del cimitero. Per lo spavento mi sono messa a piangere: è passato un uomo, mi ha vista in quello stato e non si è nemmeno fermato. Per fortuna, poco dopo sono stata soccorsa da una mia amica che mi ha riportata a casa. Anche perché, per lo spavento, non ero capace di stare in piedi».

La donna ha fatto denuncia

«Ho voluto portare a conoscenza di questo fatto perché non è possibile che ancora nel 2022 accadano queste cose - commenta rammaricata l’anziana - Sono sola e non ho figli né patente, devo per forza spostarmi a piedi. Ma può succedere una cosa del genere di domenica mattina? E meno male che non avevo dietro la borsa. Ho sporto regolare denuncia ai carabinieri contro ignoti e spero che da ora in poi vi siamo più controlli da parte delle forze dell'ordine perché non è possibile che una persona sola come me non venga tutelata».

L’80enne ha fornito una descrizione della donna che l’ha aggredita.

«Aveva circa 30 anni - spiega la vittima - Sicuramente italiana dalla carnagione chiara. Era alta circa 1,70-1,75 metri con capelli lisci a caschetto di colore castano. Ha agito a volto scoperto e ricordo che non indossava nemmeno la mascherina. Vestita con pantaloni di colore blu e una camicetta bianca. Se dovessi rivederla, probabilmente saprei riconoscerla. Dallo scippo non ho riportato alcuna lesione, solo un grande spavento, ma avrebbe potuto andarmi molto peggio. Di questi tempi non si può più nemmeno andare al cimitero» conclude con rammarico l’80enne.

