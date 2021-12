Carate Brianza

Soccorsi in via Battaglia poco dopo mezzogiorno.

Intervento di ambulanza ed elisoccorso intorno a mezzogiorno a Carate Brianza. Soccorso un 48enne.

Scivola e batte la testa: arriva l'elisoccorso

Ad intervenire in via Battaglia poco dopo mezzogiorno sono stati i volontari della Croce bianca di Besana in Brianza: i soccorritori hanno prestato le prime cure ad un uomo di 48 anni che, secondo quanto è stato possibile accertare, sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto la testa.

Inizialmente le condizioni dell'uomo sono apparse abbastanza serie tanto che è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero proveniente da Milano e atterrato nel campo a lato di via Mose Bianchi. Fortunatamente dopo i primi accertamenti sul posto l'allarme è rientrato e il 48enne è stato trasportato in ospedale in codice verde.

In via Battaglia presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.