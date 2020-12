Scivola sul ghiaccio, ferita 90enne

Scivola sul ghiaccio, ferita una 90enne a Biassono.

Ferita una 90enne

Attimi di apprensione questa mattina a Biassono per un’anziana caduta a causa del ghiaccio. Erano circa le 11.30 quando è partita la chiamata ai soccorsi per una 90enne scivolata in piazza San Francesco, davanti alla chiesa. L’intervento è stato attivato in codice giallo: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce verde di Lissone che ha prestato le prime cure alla donna, che, inizialmente, è stata soccorsa dagli Alpini. Alcuni esponenti del Gruppo biassonese si trovavano in zona per il funerale di un volontario scomparso nei giorni scorsi e sono prontamente intervenuti per aiutare la pensionata in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

In ospedale

A causa della caduta la 90enne si è procurata qualche contusione. Dopo averla stabilizzata, i soccorritori della Croce verde di Lissone l’hanno trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde.

Altri interventi per il ghiaccio

Il ghiaccio ha causato disagi anche in altri paesi limitrofi. Sempre questa mattina, alla stessa ora, in piazza Manzoni a Carnate una donna di 80 anni è scivolata sulla neve ed è caduta a terra. E’ stata soccorsa dall’ambulanza dei Volontari di Vimercate e dagli agenti di Polizia locale e trasportata in ospedale a Vimercate.

