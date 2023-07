Era impegnato a evitare che l’acqua entrasse in casa e nel suo condominio e a scongiurare gravi danni quando è scivolato dalle scale ed è caduto rovinosamente.

Scivola sulle scale coperte di grandine: il rapper di Lentate finisce in ospedale

Disavventura venerdì scorso per Thomas Cotrone, in arte «Tommy K». Il giovane rapper di Lentate sul Seveso stava infatti cercando di chiudere una finestra spalancata dal forte vento, quando è scivolato dalle scale rese una vera e propria «trappola» da acqua e grandine.

Trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, ha riportato la fuoriuscita di una spalla e un forte trauma toracico che necessiterà in questi giorni di ulteriori approfondimenti.

«Sto bene, ma non benissimo - rassicura il rapper prendendo spunto da un noto tormentone musicale - Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto per sincerarsi delle mie condizioni, vi voglio bene. E grazie anche a voi del Giornale che vi siete preoccupati per le mie condizioni».

E proprio sul trauma toracico, che potrebbe essere stato interessato da microfratture, Thomas ne saprà di più in questi giorni dopo una visita ortopedica più specifica.

In ogni caso, Tommy K non si perde d’animo e guarda a quelli che saranno i prossimi appuntamenti musicali in calendario per questa estate.