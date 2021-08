Sclerosi multipla, muore dopo una lotta lunga 26 anni

Ha lottato per ventisei anni contro la sclerosi multipla. Addio a Macsimiliano Pattaro, il "guerriero" di Cesano Maderno. Aveva 53 anni.

Sclerosi multipla, muore dopo 26 anni di lotta

Sabato 28 agosto, alle 15, nella chiesa di Santo Stefano, l'ultimo saluto a Macsimiliano Pattaro. Il guerriero che da ventisei anni lottava contro la sclerosi multipla, «la Bestia», come la chiamava lui, si è spento mercoledì 11 agosto, nella casa del Villaggio Snia dove si era trasferito a vivere negli ultimi anni. "Abbiamo deciso di rimandare la cerimonia funebre perché papà ci teneva che ci fossero tutti i suoi amici quel giorno - dice la figlia Beatrice, 22 anni - Averli tutti attorno per un'ultima volta era il suo unico desiderio e abbiamo voluto accontentarlo".

I primi sintomi nel 1995, la diagnosi nel 1998

Nato e cresciuto in città, ultimo di tre fratelli, un passato da parrucchiere con negozio nella centralissima via Dante e impegni a Milano per acconciare le star del piccolo schermo, Macsimiliano (di quella C finita per errore nel registro dell'Anagrafe ne aveva fatto un vezzo) aveva accusato i primi sintomi della sclerosi multipla degenerativa che piano piano lo ha imprigionato nel suo corpo nel 1995. La diagnosi era arrivata nel 1998. E da lì, l'inizio della lotta. Di testa sua, senza mai affidarsi alle terapie tradizionali. Era stato anche più volte a Roma per chiedere alla politica di consentire la sperimentazione del trattamento con le cellule staminali.

"E' stato un vero guerriero"

"Papà è stato un guerriero e non è retorica dirlo - spiega Beatrice - E' sempre stato cocciuto e testardo, lo era anche prima della malattia. Il suo esempio sarà una fonte di ispirazione per tutti noi che lo abbiamo amato. Ha affrontato la malattia con coraggio. Non si è mai arreso. A volte si faceva prendere dalla rabbia, ma mai dallo sconforto".

