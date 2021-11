Scomparsi due giovanissimi: ricerche in corso per Sara e Dominique

Appello

Ore di apprensione per i familiari di due giovanissimi scomparsi nel Lecchese. A lanciare l'allarme nella serata di oggi, martedì 9 novembre 2021, è stata la Prefettura di Lecco che ha diramato gli avvisi di ricerca con foto e descrizione per consentire di individuare il più velocemente possibile Sara e Dominique Pietro, che si sono allontanati rispettivamente da Barzanò e Dolzago.

Scomparsi due giovanissimi: ricerche in corso per Sara e Pietro

Sara, classe 2006, alta 155 cm, peso 56 kg, corporatura magra, carnagione scura, occhi castani, capelli lunghi lisci e castani con ciocche più chiare, si è allontanata da Barzanò il 6 novembre.

Al momento dell’allontanamento indossava scarpe Nike di colore bianco, pantaloni di tuta di colore nero con riga viola, una canotta, una giacca di pelle di colore nero" spiegano dalla Prefettura. Chi può fornire utili contributi alle ricerche è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Cremella al numero 039 955277.

Dominique Pietro scomparso da una settimana

Ancora precedente la scomparsa di Dominique Pietro di cui i familiari non hanno notizie dal primo novembre. Il giovane, classe 1999, è sparito da Dolzago. Conosciutissimo anche a Besana in Brianza, è alto 190 cm, peso 65 kg, capelli corti castani, occhi castani, barba folta di colore scuro, piercing sopracciglio lato sinistro del volto.

"Al momento dell’allontanamento indossava scarpe Nike di colore grigio, jeans scuri con tasconi, felpa scura con cappuccio blu, giaccone con cappuccio colore verde militare scuro, zaino blu tipo scolastico".

Anche in questo caso chiunque fosse in possesso di informazioni può mettersi in contatto con la Stazione dei Carabinieri di Cremella.