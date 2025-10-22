E' uscito questa mattina, mercoledì 22 ottobre, per andare al mercato ma non è ancora rientrato a casa

Scomparso 85enne, si cerca Antonio Rignanese. E’ uscito questa mattina, mercoledì 22 ottobre, per andare al mercato ma non è ancora rientrato a casa

Scomparso da questa mattina

Ricerche in corso a Nova Milanese e comuni limitrofi per trovare Antonio Rignanese. Del pensionato di 85 anni, residente in città, si sono perse le tracce questa mattina, mercoledì 22 ottobre. E’ uscito di casa alle 10,30 per recarsi al mercato di via Oberdan ma non ha più fatto ritorno a casa. I famigliari, molto preoccupati, hanno provato a chiamarlo al telefono ma purtroppo risulta spento, probabilmente si è scaricata la batteria. Pertanto si sono rivolti alle Forze dell’Ordine per denunciarne la scomparsa e sono state avviate le ricerche.

Chi avvisare in caso di avvistamento

Il pensionato è un buon camminatore e non soffre di particolari patologie. Questa mattina quando è uscito di casa indossava un paio di pantaloni di velluto scuro, giubbotto nero e un cappellino. Chiunque dovesse avvistarlo può mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine al 112 oppure chiamare il 3337623527 (Luigi)