Scomparso da casa da 36 ore, si cerca un 85enne

E' uscito di casa nella mattinata di ieri, venerdì 20 giugno, è non ha fatto più ritorno.

Si cerca un 85enne scomparso da 36 ore

Sono ore di apprensione a Bernareggio per la scomparsa di Silvio Benvegnù, 85 anni, residente in paese. Dal pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, sono scattate ufficialmente le ricerche. Un campo base è stato allestito in via Brianza nei pressi dell'abitazione e non lontano dal luogo, nella zona del supermercato Conad, in via Roma, in cui sarebbe stato visto per l'ultima volta nella mattinata di ieri. Fanno parte del gruppo di ricerca Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e unità cinofile.

Due punti di ricerca, sul posto anche il sindaco di Bernareggio

In particolare le ricerche si stanno concentrando in una zona boschiva non lontana dalla casa in cui l'uomo vive con moglie e figlio, quest'ultimo presente sul luogo delle ricerche. Un secondo gruppo di ricerca è operativo lungo via Roma nella zona del supermercato Conad.

Sul posto anche il sindaco di Bernareggio, Gianluca Piazza, che sta seguendo le operazioni insieme ad alcuni assessori e altri amministratori comunali.

Si è allontanato da casa senza documenti e cellulare

Secondo una prima ricostruzione, l'85enne sarebbe uscito di casa ieri mattina senza documenti e telefono cellulare. Nel frattempo nella zona le condizioni meteorologiche nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, stanno peggiorando per l'arrivo di un temporale. I soccorritori hanno deciso, in accordo con il sindaco, di trasferire il campo base all'interno dell'auditorium comunale, in via Morselli.

In azione anche un elisoccorso

Da qualche ora anche un elisoccorso dei Vigili del fuoco sta sorvolando la zona.

Seguono aggiornamenti.