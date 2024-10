Scomparso da casa Luca Ziliani, si cerca anche a Usmate Velate

Le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso da casa a Monticello, nella tarda serata di giovedì 10 ottobre 2024, si estendono anche a Usmate Velate. In queste ore è stato infatti diramato un appello per avviare un gruppo di ricerca in paese.

Scomparso da casa, si cerca Luca Ziliani

L'appello è stato lanciato dalla madre Carmela, che attraverso i propri canali ha chiesto di continuare a cercare in diverse zone del Lecchese, aggiungendo però anche il centro di Velate, più precisamente la zona adiacente via Cottolengo. Nelle scorse ore, infatti, si sono susseguite una serie di segnalazioni che hanno coinvolto la Brianza, motivo per cui non si vuole escludere nessuna pista per le ricerche.

L'ultimo avvistamento

L'ultimo avvistamento certo è quello di venerdì mattina, alle 5.30, quando le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso in stazione a Cernusco Lombardone mentre saliva su un treno in direzione Milano. Poco prima, però, era stato chiesto di continuare a cercare a Imbersago, zona Sabbione, alla Madonna del Bosco e a Calco, ma anche a Milano, lunga la Provinciale per Bellagio e Usmate Velate, appunto.

Scomparso da sei giorni

Ricordiamo che Luca ha 16 anni, studia a Villa Greppi e giovedì sera è uscito di casa vestito con pantaloni cargo, felpa nera e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro. E' alto 178 centimetri, pesa 65 kg, ha capelli neri corti e occhi verdi. Si è allontanato a piedi e senza documenti.