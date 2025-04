Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono impegnati, dalla scorsa notte, a Cesano Maderno, per la ricerca di un uomo che non ha fatto rientro presso la propria abitazione.

Scomparso da casa, ricerche in corso

Al momento le ricerche sono concentrate nell'area boschiva del Parco delle Groane.

Sul posto è presente anche il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) dei Vigili del Fuoco per il sorvolo della zona con droni e il personale Tas2 (Topografia applicata al soccorso) per creare una mappatura precisa del passaggio delle squadre durante la ricerca. È stato allestito anche un posto di comando avanzato, per gestire squadre ed enti presenti. Operativi anche i cani molecolari del gruppo Protezione Civile dell'Associazione nazionale carabinieri di Giussano.

Anche la Protezione Civile in campo

Da questa mattina anche la Polizia Locale e la Protezione Civile di Cesano Maderno sono impegnate nelle ricerche. Senza esito, al momento. Seguono aggiornamenti.