Scomparso da giovedì, si cerca un uomo di 82 anni di Bovisio

Sono giorni di apprensione per i familiari di pensionato di 82 anni che si è allontanato da casa giovedì senza poi fare ritorno. L’anziano, residente a Bovisio Masciago, è uscito di casa a piedi tra le 13 e le 18.40. I suoi familiari, non vendendolo rientrare hanno cercato di mettesi in contatto con lui ma senza successo. Il figlio si è dunque rivolto ai Carabinieri per denunciare la scomparsa del padre.

La decrizione del pensionato

Il pensionato è altro 166 centimetri, corporatura media, occhi verdi, calvo. Porta gli occhiali da vista, è un grande camminatore. Il giorno in cui è uscito di casa indossava una camicia a quadri e un giubbotto blu trapuntato con un colletto in velluto verde, pantaloni giallo ocra in velluto e scarpe marroni con rifiniture gialle.

L’appello del sindaco

Il sindaco Giovanni Sartori lancia un appello per aiutare a trovare il concittadino scomparso:

“Ho avuto modo di parlare con il figlio al quale rinnovo ancora una volta la vicinanza mia personale e quella della città. Con il suo consenso ho deciso di mettere a disposizione gli strumenti di comunicazione del Comune per divulgare la notizia, nella speranza che qualcuno possa notare il nostro concittadino e porre fine a queste ore di angoscia”.

Chi dovesse avvistare il pensionato avvisi con urgenza al 112.