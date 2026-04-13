L'appello dell'associazione Penelope Lombardia per il giovane che si è allontanato da casa senza soldi, celllulare e documenti

Continuano le ricerche del giovane Fabio Locatelli, il 27enne di Mezzago che risulta scomparso da venerdì 10 aprile.

Scomparso da venerdì: continuano le ricerche di Fabio Locatelli

L’annuncio della sua scomparsa è partito dall’associazione Penelope Lombardia che ha sottolineato come il 27enne sia uscito da casa a piedi, senza cellulare, documenti e soldi e potrebbe essere in difficoltà.

Il giovane mezzaghese indossava una tuta nera e scarpe Asics nere con una suola bianca. Rispetto alla foto pubblicata invece nell’annuncio, il 27enne ha dei capelli più lunghi castani, e occhi castani. É alto all’incirca 182 cm e pesa 75 kg.

“Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’Ordine al 112, oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 3807814931”, si legge nell’appello lanciato dal sodalizio.