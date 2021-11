Scomparso dal primo novembre: dove è andato Dominique?

Ricerche in corso

Chiunque fosse in possesso di informazioni può mettersi in contatto con la stazione dei Carabinieri di Cremella

Non si hanno più sue notizie da quasi due settimane. Dominique Pietro Tieri, 22 anni, è scomparso da Dolzago, nel Lecchese, lo scorso primo novembre.

Avete visto Dominique?

Sono ancora in corso le ricerche di Dominique Pietro di cui i familiari non hanno notizie dal primo novembre. Il giovane, classe 1999 è sparito da Dolzago. Molto conosciuto anche a Besana in Brianza, è alto 1 metro e 90, pesa 65 chili, ha i capelli corti castani, gli occhi castani, la barba folta di colore scuro e un piercing al sopracciglio sinistro.

"Al momento dell'allontanamento indossava scarpe Nike di colore grigio, jeans scuri con tasconi, felpa scura con cappuccio blu, giaccone con cappuccio colore verde militare scuro, zaino blu tipo scolastico" spiegano dalla Prefettura di Lecco. Chiunque fosse in possesso di informazioni può mettersi in contatto con la stazione dei Carabinieri di Cremella al numero di telefono 039 955277