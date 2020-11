Scomparso nei pressi dell’Adda, si cerca un uomo della provincia di Monza e Brianza

Scomparso nei pressi dell’Adda, si cerca un uomo residente nella provincia di Monza e Brianza.

Sono riprese questa mattina, giovedì, le ricerche dello scomparso nei pressi del ponte San Michele, tra Paderno e Calusco d’Adda. Grande lo spiegamento di mezzi tra Vigili del fuoco, sommozzatori, Carabinieri e Polizia Locale.

Un 40enne di Monza e Brianza

La persona scomparsa sarebbe un quarantenne residente in provincia di Monza e Brianza. Non si hanno sue notizie da qualche giorno e ieri, mercoledì 4 novembre 2020, sarebbe stata individuata la sua auto in via Airoldi, la strada che dal centro di Paderno conduce al ponte. Temendo il peggio, già ieri in cielo si era alzato l’elicottero e lungo l’alzaia dell’Adda erano partite le ricerche, sospese poi in serata a causa del buio. Le operazioni sono ricominciate questa mattina, ma al momento dello scomparso non ci sono tracce.

Torna alla home.