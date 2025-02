Scomparso nel pavese e ritrovato dopo quattro giorni in un bosco a Cesano Maderno

Hanno tirato un sospiro di sollievo i familiarti diMohamed Zarbal, 65 anni. L'uomo, malato di Alzheimer, era scomparso quattro giorni fa da Vigevano ed è stato ritrovato nella giornata di sabato in un bosco di Cesano Maderno. A trovarlo è stata una donna che lo ha ospitato temporaneamente in casa e nel frattempo ha avvisato i Carabinieri.

La scomparsa da Vigevano

Il 28 gennaio scorso, secondo quqnto riportano i colleghi di PrimaPavia.it, Mohamed Zarbal, un 65enne malato di Alzheimer originario del Marocco e residente a Manerbio (BS), era scomparso durante un viaggio a Vigevano. In compagnia della moglie, era arrivato in città per fare visita al figlio e, dopo l'incontro, i due si erano recati alla stazione per prendere il treno per Milano, con destinazione finale Brescia. Tuttavia, proprio mentre stavano per salire sul treno, Mohamed era svanito nel nulla. La moglie, preoccupata, ha subito lanciato l'allarme, avviando le ricerche da parte delle forze dell'ordine.

Le ricerche

Nonostante le immediate indagini, Zarbal non è stato trovato. Le forze dell'ordine, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione, hanno scoperto che l'uomo era salito su un autobus urbano, ma da quel momento non ci sono stati ulteriori indizi sui suoi spostamenti. Impossibile dire quindi come possa essere arrivato a Cesano Maderno, ma si ipotizzato che possa aver preso un altro autobus o treno.

Il ritrovamento a Cesano Maderno

Sabato 1 febbraio 2025, l'uomo è stato finalmente ritrovato in un bosco nella zona di Cesano Maderno. A dare l'allarme è stata una donna che vive nella zona e che ha notato l'uomo che scendeva da un sentiero. Dopo averlo riconosciuto, grazie ai numerosi appelli girati sui social, la donna ha invitato Zarbal a casa sua e ha poi ha avvisato i carabinieri, che hanno immediatamente contattato la famiglia.

La figlia del 65enne espresso la sua gratitudine alle forze dell'ordine e alle persone che hanno contribuito al suo ritrovamento. Mohamed è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.