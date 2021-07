Sarebbero purtroppo gravissime le condizioni di un 33enne rimasto coinvolto in un incidente poco dopo le 16 a Biassono.

Scontro a Biassono tra un furgone e una moto: 33enne gravissimo

Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via dei Gelsi e via dei Tigli tra un furgone e una moto sulla quale viaggiava il 33 anni.

Le condizioni dell'uomo in sella alla due ruote, dopo l'impatto, purtroppo sono apparse molto serie tanto sul posto sono giunti in brevissimo tempo i volontari della Croce bianca locale, l'automedica e gli agenti della Polizia locale di Biassono, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione del sinistro, la cui dinamica al momento non è chiara.

Dopo i primi accertamenti sul posto il 33enne è stato caricato sull'autolettiga e trasferito in ospedale in codice di massima gravità.

Sul fronte della viabilità la via dei Gelsi al momento è percorribile, mentre il tratto di via dei Tigli interessato dall'incidente è stato chiuso dalla Polizia locale di Biassono e al momento non è percorribile.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile