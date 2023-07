Scontro a Ornago, paura per un motociclista

Sono serie le condizioni di un motociclista coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio, a Ornago.

L'incidente a Ornago, al confine con Burago

E' accaduto poco dopo le 13 lungo la Sp211, non lontano dal confine con Burago Molgora.

La dinamica

Il centauro, un 28enne, si è scontrato con un'auto finendo rovinosamente a terra dopo l'impatto. Secondo una prima ricostruzione una donna alla guida di un'auto, una Fiat 500, che viaggiava da Ornago verso Burago, per svoltare con più facilità in una via alla sua destra avrebbe deviato per alcuni metri verso sinistra proprio nel momento in cui alle sue spalle proveniva il motociclista in fase di sorpasso. L'impatto è stato molto violento. Il centauro è stato sbalzato dalla sella della moto che ha finito la sua corsa contro un palo, abbattendolo.

Le condizioni del motociclista

Le condizioni del 28enne sono apparse subito serie. Sul posto in pochi minuti si sono portate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso.

Il quadro è poi migliorato. Dopo le prime cure sul posto, infatti, il motociclista è stato caricato sul mezzo di soccorso in codice giallo. L'ambulanza è quindi ripartita alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza. Illesa l'automobilista. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.

Tratto di strada già teatro di altri incidenti

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada dove già in passato si sono verificati diversi incidente anche gravi.