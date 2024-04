Scontro al solito incrocio, tre persone in ospedale

Due auto e quattro persone coinvolte, tre delle quali trasferite in ospedale, fortunatamente con ferite non serie.

Scontro al solito incrocio

Questo il bilancio dell'ennesimo incidente verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 1 aprile, a Vimercate, all'incrocio tra via Bolzano, via Adamello e via Santa Maria Molgora. Intersezione già teatro di numerosi sinistri, anche gravi. Da anni si attende la realizzazione in quel punto di una rotatoria.

Tre persone in ospedale

E' accaduto poco dopo le 10. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, due auto con a bordo due donne di 47 e 84 anni e due uomini di 56 e 86 anni.

Sul posto per i soccorsi e i rilievi si sono portate un'automedica, tre ambulanze e i Carabinieri. Tre, come detto, le persone per le quali è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Vimercate in codice verde.