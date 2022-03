Bovisio Masciago

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica.

Scontro all'incrocio tra camion, furgone e auto, soccorsa una donna di 46 anni, trasportata in ospedale da un'ambulanza.

Scontro all'incrocio, donna trasportata in ospedale

Soccorsi attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza, per un incidente in via Fratelli Cervi, a Bovisio Masciago. Nel sinistro avvenuto alle 10.50 circa nella zona industriale non lontano dal confine tra Bovisio Masciago e Limbiate, sono stati coinvolti tre mezzi: un'auto Fiat Panda, un furgone e un camion. Ad avere la peggio una donna di 46 anni, seduta a lato del guidatore della Panda. E' stata soccorsa e trasportata in un meno preoccupante codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto i Carabinieri

La dinamica è ancora da accertare. In base alle prime informazioni sembra che i primi a scontrarsi siano stati l'auto, una Panda, e il furgone che usciva dalla strada con segnale di stop. Subito dopo sarebbe arrivato il camion, che avrebbe cercato di evitare lo scontro, ma sarebbe finito contro la parte posteriore dell'auto ferma in mezzo alla strada. Sul posto i Carabinieri, ancora impegnati in questo momento ad effettuare i rilievi che serviranno alla ricostruzione della dinamica e ad attribuire eventuali responsabilità. La donna è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza della Croce Viola di Cesate.