Sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita i due bambini di uno e tre anni che questa mattina intorno alle 8.30 si trovavano a bordo di un'auto rimasta coinvolta in un incidente con un'altra vettura.

Scontro all'incrocio tra due auto, in ospedale due bimbi di uno e tre anni

Il sinistro è avvenuto a Sovico, proprio all'altezza di uno degli incroci considerati da sempre tra i più pericolosi della zona, quello tra le vie De Gasperi, San Francesco e Brianza.

La dinamica precisa dello scontro, che come detto ha visto coinvolte due vetture, è ancora tutta da chiarire. Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono intervenute due ambulanze, provenienti da Besana e Lissone e l'elisoccorso arrivato da Bergamo.

Le cure si sono ovviamente concentrate sui due piccoli, in particolare su quello di un anno trasportato poi in ospedale a Bergamo grazie all'eliambulanza. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'altro bambino è stato invece portato in ospedale in ambulanza in codice verde. Soccorsa anche una donna di 68 anni trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto per i rilievi e gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sovico e i Carabinieri di Biassono.