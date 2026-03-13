Scontro all’incrocio, un’auto si ribalta

Due donne coinvolte nel sinistro in via Veneto dove sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e l'ambulanza

Due donne coinvolte nello scontro avvenuto all’incrocio di via Vittorio Veneto a Sovico, un’auto si ribalta.

Un’auto si ribalta

Spavento questa mattina (venerdì 13 marzo) per l’incidente accaduto in via Vittorio Veneto a Sovico, che ha visto coinvolte due auto di cui una si è ribaltata. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30, i soccorsi sono intervenuti in codice giallo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l’ambulanza di Desio e la Polizia locale per i rilievi del sinistro, che ha visto coinvolte due donne, una di 35 e una di 72 anni. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti intervenuti sul posto con il comandante Giovanni Laiso.