Scontro allo svincolo, due donne in ospedale

Uno scontro molto violento, che fortunatamente non ha avuto conseguenze molto gravi.

Lo scontro allo svincolo di uscita della Tangenziale Est

E' di due giovani donne ferite il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica, all'uscita di Burago della Tangenziale Est, in direzione Milano, nel territorio di Vimercate.

Auto distrutte nello schianto, due giovani donne in ospedale

E' accaduto poco dopo le 16. Ad entrare in collisione, all'altezza di via Trento, sono state un'auto che proveniva dall'uscita della Tangenziale e un'altra dalla zona industriale. I veicoli, condotto da una 28enne e una 30enne, sono andati letteralmente distrutti.

Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portate due ambulanze, una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e un'autopompa dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate il cui intervento è stato richiesto in particolare per mettere in sicurezza una delle due auto a motore elettrico, scongiurando eventuali incendi.

Le due donne sono state trasferite, una in codice giallo e una in codice verde, all'ospedale di Vimercate.