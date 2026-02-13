Scontro all’uscita della tangenziale, furgoncino si ribalta

Uno sconto tra un’auto e un furgoncino che in un primo momento ha fatto temere il peggio.

Furgoncino ribaltato sulla Tangenziale Est

Non sono fortunatamente gravi le condizioni del conducente di un furgone cassonato coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, lungo la Tangenziale Est, in territorio di Vimercate. E’ accaduto sulla carreggiata Nord all’altezza dell’uscita per Vimercate Sud.

Il tamponamento e il ribaltamento

Durante la manovra di imbocco dello svicolo il conducente di una Mercedes ha tamponato il furgoncino alla cui guida c’era un 47enne. Quest’ultimo ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato di 360 gradi, per poi ritornare sulle ruote.

Soccorso in codice rosso, le condizioni sono fortunatamente migliorate

Le condizioni del 47enne sono apparse in un primo tempo gravi. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente il quadro è velocemente migliorato. L’uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito in codice giallo al Policlinico di Monza. Illeso il conducente della Mercedes.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Arcore. Lo svincolo è rimasto chiuso per il tempo necessario per i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

La scena dell’incidente