Scontro auto bici: 74enne in ospedale. L’incidente è accaduto in via Matteotti a Villasanta nella serata di ieri, mercoledì 24 giugno.

Intervento di ambulanza e Carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri a Villasanta dove, poco prima delle 18.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una bicicletta condotta da un 74enne.

Per motivi ancora da accertare l’auto, una Citroen C3, ha urtato il mezzo a due ruote provocando il ferimento dell’anziano. Il 74enne è stato subito soccorso dai volontari di Avps Vimercate giunti sul posto, in via Matteotti, in codice giallo. L’anziano è stato quindi trasportato al San Gerardo di Monza dove è tuttora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.

