Scontro fra due auto, anziano ferito

Seregno

La collisione in via Colombo all'intersezione con via Odescalchi. Contuso un 77enne, trasportato all'ospedale di Desio.

Scontro fra due auto, ferito un anziano

A Seregno, in centro città, violento scontro fra due auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo. La collisione in via Cristoforo Colombo all'altezza dell'intersezione con via Odescalchi. Una Ford Focus, in retromarcia, da via Odescalchi si è immessa nel flusso veicolare di via Colombo. In quel momento proveniva da via Magenta un'utilitaria, diretta verso via San Vitale. Inevitabile l'impatto fra i due veicoli.

I soccorsi al conducente 77enne

Sul posto è accorso il personale del 118 con l'ambulanza di Seregno Soccorso e la Polizia Locale per rilevare il sinistro e regolare il traffico. Il conducente dell'utilitaria, un anziano di 77 anni, è rimasto ferito ma in maniera non grave. Il conducente, molto spaventato, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Illeso l'altro automobilista, che guidava la Ford Focus targata Como. All'intersezione è accorso anche il personale comunale per la pulizia della sede stradale, ricoperta dai vetri in frantumi e dall'olio perso dai veicoli incidentati. Non è la prima volta che si verifica un incidente nella zona.